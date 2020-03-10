Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir"
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Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir"

MHP TMMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:20
Bahçeli:

MHP TMMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Bahçeli: 'Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir"

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