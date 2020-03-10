Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir"
MHP TMMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
10.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:20
MHP TMMM Grup Toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bahçeli: "Türkiye, sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir"