Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak
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Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika

Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır.

20.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:27
Bahçeli: Türkiye, ramazan sonunda bu badireyi atlatacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır. İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır" dedi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını tehlikesinin her yerde olduğunu, salgına hazırlıksız yakalanan, boyutlarını basite ve hafife alan ülkelerin maruz kaldıkları travma ve kayıpların ağır düzeylere yükseldiğini bildirdi. Bahçeli, Türkiye'nin koronavirüsle her cephede mücadele ettiğini vurgulayarak, "Kara propagandaların tedavülüne, karanlık oyunların tertibine rağmen, ülkemiz virüse karşı muazzam bir inanç ve iradeyle direnmektedir. Elbette bundan rahatsız ve memnuniyetsiz halde bulunan köksüzlerin varlığı gözümüzden kaçmamaktadır. Hastalığın yayılması, hükümetin zora girmesi, Türkiye'nin tökezlemesi için tüm imkanlarıyla seferber olan, adeta ayin turuna çıkan içimizdeki habis emelli kimliksiz ve kötürümlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Bunların ipliği pazara çıkmış, foyaları ortaya dökülmüştür. CHP sisli ve kirli pusuya yatmış, devamlı Türkiye'yi kötülemektedir. Eften püften meseleleri gündemine alıp sürekli iftira ve itham yarışına giren Kılıçdaroğlu'nun durumu perişanlıktır. CHP, virüsün hizasında siyasi hesap içindedir. Ahı gidip vahı kalmış İP'in, terörün siyasi kurye ve kuklası olan HDP'nin CHP'den farklı bir amaç ve özlem taşımadığı da maşeri vicdanın malumudur" dedi.

'CHP ZAVALLI BİR HALDEDİR'Bahçeli, CHP'nin infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine taşıyacağına ilişkin kararıyla ilgili ise "TBMM'de geçen hafta kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifakının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsranı göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların infaz düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir. Teröristlerle güç ve gelecek birliğine heveslenenlerin şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin kapısında soluğu alacak olmaları tenkit edilmesi gereken bir tenakuzdur. CHP zavallı bir haldedir. Halbuki CHP, infaz düzenlemesi kanunu görüşmelerinin son etabında kullanılan 51 ret oyunun içinde 18 milletvekiliyle yerini almıştır. TBMM'de 139 milletvekili olan CHP'nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP'in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP'nin 24 milletvekiliyle tercihlerini göstermesi, sonra da çıkıp TBMM'nin çalışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir. CHP Genel Başkanı'nın telekonferansla konuşması kolaydır. Eğer TBMM'nin çalışmasını istiyorsa buna uyacak ve gereğini yapacak en başta kendisidir. Çok şükür Cumhur İttifakı alayının oyununu bir kez daha bozmuştur" ifadelerini kullandı. 'CHP YİNE DUVARA TOSLADI'Bahçeli, CHP'nin koronavirüse ümidini bağladığını, salgını geçim kapısı gördüğünü belirterek, "Mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır. Türkiye virüs krizinde pro-aktif davranmıştır. Nitekim hastalığın yayılmaya ve yeşermeye başladığı ilk andan itibaren tehlike fark edilmiş, her ihtimal hesaba katılarak tedbirler kademe kademe alınmıştır. Fırsatçı CHP yine çuvallamış, yine duvara toslamıştır" değerlendirmesinde bulundu.'KAOSA MÜSAADE EDİLMEMİŞTİR'Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkıp coğrafyalara bulaşırken, Sağlık Bakanlığı bünyesinde operasyon merkezi kurulduğunu, Bilim Kurulu oluşturulduğunu anımsatan Bahçeli, bu sayede Türkiye'nin diğer ülkelerden avantajlı ve pozitif şekilde ayrıştığını bildirdi. Bahçeli, "Batı'da maske bulunamazken, dahası bu konuda ülkeler arasında haksız ve hasmane rekabet oluşmuşken, ülkemiz ücretsiz maske dağıtımıyla öne çıkmıştır. Türkiye tanı ve tedavi hizmetleriyle dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Sağlık diplomasisi ve yumuşak güç kapsamında 30'a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımıyla müşfik ve merhametli yüzümüz gösterilmiştir. Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır. İlk defa tecrübe edilen böylesi bir felaket karşısında seri ve süratli kararlar alınarak karmaşaya, kaosa ve gecikmeye asla müsaade edilmemiştir. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar isabetli bir tercih olduğu taraflı-tarafsız herkesin üzerinde fikir birliği yaptığı bir gerçek olarak hafızalara kaydedilmiştir" açıklamasını yaptı.'TÜRKİYE RAMAZAN SONUNDA BU BADİREYİ ATLATACAK'

Behçeli, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasaklarına ve kısıtlayıcı diğer tedbirlere vatandaşların istekle katılmaları ve kurallara riayetlerinin mücadeleyi güçlendirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumu, sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerinin fedakar gayretleri ile hastalığın yayılma hızını frenlendiğini belirtti. Türkiye'nin salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşarak, yaraların da milli birlik ruhuyla sarılacağını belirten Bahçeli, "Bu günlerde uygulamaya konulan tedbirlere harfiyen uymak, biraz daha sabretmek hasretini çektiğimiz mutlu ve huzurlu günlere kavuşmamıza imkan sağlayacaktır. İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır. KOVID-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Fedakarca, kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik görevlilerimize şükran duygularımla birlikte takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'ın izniyle virüsten kurtuluş savaşını da kazanacağımıza büyük bir inançla güveniyor, muhterem vatandaşlarımıza ve aziz milletimize en derin selam ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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