Bahçeli: "Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle,...
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Bahçeli: "Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle,...

Bahçeli: "Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye'nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum.

28.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:33
Bahçeli:

Bahçeli: " Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye'nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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