28.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:33

Bahçeli: "Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye'nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA