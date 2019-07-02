Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale, yeni bir partiye değil kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam...
- Grup toplantısından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: "Türkiye'nin yeni bir hale, yeni bir partiye değil kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır"TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
- Grup toplantısından detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli:
"Türkiye'nin yeni bir hale, yeni bir partiye değil kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır"
TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kaynak: AA
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