Bahçeli: "Türkiye'nin suikast karşısında aldığı pozisyon çok dengelidir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
12.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:30
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA