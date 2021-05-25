Bahçeli: "Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)

Bahçeli: "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı