MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.

Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi ve dürüst..." title="Bahçeli: 'Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi ve dürüst...">

Kaynak: AA