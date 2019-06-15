Bahçeli: "Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi ve dürüst...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.
Kaynak: AA
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