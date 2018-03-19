Bahçeli: Türkiye Karanlık Hesaplara İzin Vermeyecek
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir.
19 Mart 2018 Pazartesi 20:17
MHP Genel Başkanı Bahçeli, " Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir." dedi.