Bahçeli: Türkiye Karanlık Hesaplara İzin Vermeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir.

Bahçeli: Türkiye Karanlık Hesaplara İzin Vermeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, " Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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