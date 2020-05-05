Bahçeli: "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve...

Bahçeli: "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve dirayetli tedbirlerin zamanında ve cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir.