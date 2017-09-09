Bahçeli: Türkiye Düşmanlığında Yarışa Girdiler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Almanya'da yaklaşan genel seçimlerin, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa soktuğunu belirtti.

Bahçeli: Türkiye Düşmanlığında Yarışa Girdiler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Almanya'da yaklaşan genel seçimlerin, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa soktuğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com