Bahçeli: Türkiye Düşmanlığında Yarışa Girdiler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Almanya'da yaklaşan genel seçimlerin, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa soktuğunu belirtti.
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