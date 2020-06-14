Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyetinin egemen sınırları içinde neyin, nasıl ve hangi maksatla...
Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyetinin egemen sınırları içinde neyin, nasıl ve hangi maksatla kullanılacağına karar verecek yüksek mercii bellidir, şu kadar ki büyük Türk milletidir.
14.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:56
Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyetinin egemen sınırları içinde neyin, nasıl ve hangi maksatla kullanılacağına karar verecek yüksek mercii bellidir, şu kadar ki büyük Türk milletidir." - ANKARA
Kaynak: İHA