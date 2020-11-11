Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir"
11.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:13
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey