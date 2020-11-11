Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir"
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Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir"

11.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)

Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir'
Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir'
Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir'
Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseridir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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