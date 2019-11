Bahçeli: Türk milleti Cumhurbaşkanımızın yanındadır

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir. ABD'deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile iç ve dış siyasi gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye-ABD arasındaki siyasi ilişkilerin ve müttefiklik bağlarının sarsıcı ve sancılı bir süreçten geçtiğini, iki ülke arasındaki gerginlik ve güvensizlik atmosferinin günden güne derinleşip, genişlediğini bildirdi.

'ABD'NİN ROTASI TERÖRİZME AÇILMAKTADIR'Bahçeli, ABD'nin Türkiye'ye karşı terör örgütleriyle aynı cephenin içinde, aynı emel ve eylem kulvarının izinde olduğunu belirterek, "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır. Terörle mücadele sürecimizde ABD'nin maksatlı ve mahsurlu engeller çıkarıp. terör örgütleriyle al takke ver külah içinde olmasının ne hukuken, ne vicdanen, ne de insanlık değerleri bakımından hiçbir izah ve ifadesi yoktur. ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır. ABD Başkanı'nın PKK/YPG'yi kollayan, 'Mazlum Kobani' kod isimli teröristbaşıyla müzakereyi dayatan, üslup ve seviyesi yerlerde sürünen 9 Ekim 2019 tarihli skandal mektubu eşi benzeri görülmemiş bir rezalet olarak milli hafızalara kazınmıştır. ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı alenen desteklemiş, on binlerce TIR dolusu silah yardımıyla tarihin ve insanlığın neresinde durduğunu alçalarak göstermiştir. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, ABD askerleriyle PKK'lı teröristler petrol kuyularını gasp etmek için birlikte devriye turlarına çıkmışlardır" ifadelerini kullandı.'BOLİVYA'YI TÜRKİYE'YE TAŞIMAYI DENERLERSE BEDELİNİ ÖDERLER'Bahçeli, Irak'ta ülke genelinde şiddet olaylarının giderek tırmandığını vurgulayarak, "Hong Kong kaynarken, Libya ve Lübnan uçurumun kenarındadır. Şili, Ekvator, Cezayir, İspanya, Fransa, Venezüella, Meksika huzursuz ve bıçak sırtındadır. Yemen, Somali, Sudan, Afganistan ağır sorunlarla boğuşmaktadır. Bolivya'da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, Devlet Başkanı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Demokrasi havarileri darbenin ucundan tutmuşlar, darbecileri teşvik ve provoke etmişlerdir. Dünya genelinde yeni ve çok vahim bir darbe mekaniği ekonomik eşitsizlik kılıfıyla, toplumsal memnuniyetsizlik kisvesiyle harekete geçirilmiştir. Yeni dünya düzeninin kapıları karmaşa ve kaos dönemine açılmıştır. Küresel adalet, uluslararası hukuk, insanlık vicdanı, insan hakları ve demokrasi ölümcül yaralar almıştır. Türkiye tehlikeli barbar senaryoların hedef ülkesi halindedir. Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır" dedi. 'SONUÇ NE OLURSA OLSUN TÜRKİYE TEK YÜREKTİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sarıp ülkemizin etrafındaki sinsi kuşatma serpilip sertleşmişken Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı tarihi görüşme daha anlamlı, daha önemli bir hale gelmiştir. Dileğimiz iki ülke arasındaki kronik sorunların köklü çözümlere kavuşturulmasıdır. Trump'ın mektup anarşisi, yaptırım resti, aba altında sopa gösterme densizliği pişkince ve bayağı şekilde sürmektedir. Temsilciler Meclisi'yle Senato'daki bir kısım Cumhuriyetçi Senatörün Türkiye'ye bakışları arızalı, şaşı ve mesafelidir. ABD yönetimi tutarsız, dengesiz, samimiyetsizdir. Şu hususu bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir. ABD'deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir. FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması içinde olanlar tercih ve seçimini yapmak durumundadır. Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir."'KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ ESARETİ KORKUNÇ BOYUTLARDADIR'

Bahçeli, Türkiye'nin çaresiz ve mahküm ülke olmadığını vurgulayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi esareti korkunç boyutlardadır. ABD'nin sesi, terör örgütlerinin nefesi, husumet cephesinin bekçisi gibi davranan CHP'nin kimlerle işbirliği içinde olduğu artık iyice bilinmektedir. Milyonlarca fidanın dikilmesinden rahatsız olan CHP'nin, orman yakan teröristlerle, ağaca kıyan şerefsizlerle, vatan evlatlarına kurşun sıkan hainlerle kol kola girmesi, siyasi hesap içinde olması ayıp ve ahlaksızlıktır. ABD'nin telkin ve tesiri altındaki işbirlikçi ve şımarık muhalefet anlayışının Türkiye'yi Bolivya şartlarına sürükleme, sokakları karıştırma, intihar vakalarından toplumsal infial üretme arayışı vatan ve millete tescilli ihanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, hatta peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye'ye haksızlık ve hayasız ithamdır. Sahte kahramanların temel atmama törenleri düzenleyip ucube siyasi sapmanın içine gömüldükleri bugünkü ülke tablosunda kimin milli kimin gayri milli, kimin haktan ve halktan yana kimin husumet ve hıyanetten yana olduğu hepten gün yüzündedir. Türk milleti birdir, bütündür, cihana karşı tek yumruktur. Bugün duamız ABD'de bulunan Türk heyetiyle birliktedir" dedi.

Kaynak: DHA