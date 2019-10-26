Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur"

26.10.2019 14:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)

Bahçeli: "(Trump'ın mektubu) Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur."

Kaynak: AA