Bahçeli: "Trump'ın Maduro'ya Darbe Teşebbüsünü Şiddetle Kınıyor ve de Venezuela'nın İç Savaş...

Bahçeli: "Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyor ve de Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum. Zalimlere direnmek, haktan, hakikatten yana olmak demektir. Maduro'nun teslim olmaması, boyun eğmemesi, emperyalizmin esaretine girmemesi dileğimdir."

Kaynak: AA