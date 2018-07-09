Bahçeli: "Tren Kazası Soruşturmasının Süratle Sonuca Bağlanması Aciliyet Celbetmektedir"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin sistemsel reformla yükselişe geçtiği tarihi bir an ve aralıkta böylesi bir kazayla karşılaşılması milletimizi haklı olarak derinden yaralamış, sevgi ve sevinçle çarpan kalpleri elbette hüzünlendirmiştir. Başlatılan adli ve idari soruşturmanın süratle tahkim ve temini sağlanarak sonuca bağlanması aciliyet celbetmektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Trenin altı vagonundan beşinin raydan çıkarak devrilmesi neticesinde tam bir facia yaşandığını kaydeden Bahçeli, "Mezkur banliyö treninin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile Balabanlı köyü arasında dray yaptığı anlaşılmaktadır. Elem ve endişe verici tren kazasında şu ana kadar 24 kardeşimizin hayatını kaybettiği, 340'a yakın kardeşimizin de yaralandığı ilgili ve yetkili şahısların açıklamalarıyla ortaya çıkmıştır. Üzüntümüz hakikaten ve hassaten çok büyüktür. Türkiye'nin sistemsel reformla yükselişe geçtiği tarihi bir an ve aralıkta böylesi bir kazayla karşılaşılması milletimizi haklı olarak derinden yaralamış, sevgi ve sevinçle çarpan kalpleri elbette hüzünlendirmiştir. Gerek Başbakanlığın gerekse de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın kazayla ilgili yaptığı açıklamalardaki ortak nokta elverişsiz hava şartlarının felakete neden olduğudur. Bölgedeki yoğun yağışların olay mahallinde menfez ile ray arasındaki toprağın boşalmasına neden olduğu belirtilmiştir. Şurası açıktır ki, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin üstündedir. Bu itibarla her türlü ihtimalin dikkate alınarak, her türlü kaza riskinin önceden hesaplanarak proaktif bir müdahale ve mücadele ruhunun seferber edilmesi vazgeçilmez önemdedir. Dünkü tren kazasıyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın süratle tahkim ve temini sağlanarak sonuca bağlanması aciliyet celbetmektedir. Diğer yandan, eğer varsa, eğer tespiti halinde sorumlular ve ihmale davetiye çıkaranlar hakkında lazım gelen yasal işlemler ve idari tasarruflar hızla yapılmalıdır. Acımız büyük olsa da, milletçe bu acıyı saracak, birlik ve dayanışmayla sıkıntıları aşacak iradi vasfımız ve manevi gücümüz vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, tren kazasında yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Dualarımızın onlarla olduğunu, durumlarını yakından takip ettiğimizi bilmelerini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete baş sağlığı diledi. - ANKARA