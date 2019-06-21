Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleri öncesi HDP'li seçmene çağrıda bulunan Abdullah Öcalan'ın mektubunu yorumladı.

"İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır." diyen MHP lideri, "Teröristbaşının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle