Bahçeli: Tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı gelişmedir
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Bahçeli: Tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı gelişmedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.

19.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:26
Bahçeli: Tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı gelişmedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. MHP, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, geçen yıl Aralık ayında ilk kez Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüsün, çok sayıda ülkeye bulaştığını, Türkiye'de vaka sayısının 191'e çıktığını, 2 kişinin ölüğünü hatırlattı. Türkiye'nin hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya dikkat ve titizlikle özen gösterdiğini vurgulayan Bahçeli, "Devlet tüm kurum ve kurullarıyla seferber edilmiştir. Hükümet tarihi nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir. Habis virüs etrafımızdaki ülkelerde ciddi kayıp ve yıkımlara yol açmışken, Türkiye'ye gecikmeli ve sınırlı ölçülerde yayılması alınan müteyakkız önlemlerin sayesindedir. Elbette Kovid-19 hastalığının yol açacağı sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçlar olacaktır ve bugünden öngörülmektedir. Ancak bu sonuçların seviyesi ve çerçevesi hakkında tam ve kesin bir hüküm vermek, içinde bulunduğumuz kırılgan, değişken ve zorlu süreçte neredeyse imkansıza yakındır. Sadece Türkiye değil, bütün ülkeler Kovid-19 hastalığına her yönüyle maruz ve muhataptır. Şurası açıktır ki, dünya artık eski dünya olmayacaktır. Ülkemiz açısından önemli olan virüs kuşatmasını birlik ve beraberlik şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır" ifadelerini kullandı. 

'MHP EKONOMİK PLANI DESTEKLEMEKTE'Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'nin toplamda 100 milyar liralık bir kaynağın devreye alındığını gösterdiğini hatırlatarak,  "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. MHP, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir. Aziz milletimiz metin ve müsterih olmalıdır, ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır. Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulandırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır. İyi günde, kötü günde bir ve bütün olan Türk milleti, tüm dünyayı sarıp sarmalayan Kovid-19 hastalığını Allah'ın izniyle yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel zihniyete sahiptir. Bugünler geçecektir. Hayat normale dönecektir. Türkiye bugünkü karanlıktan güçlenerek çıkacaktır" dedi.'HÜKÜMETİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'Bahçeli, Sağlık Bakanlığı'nın ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun haricinde hiçbir açıklamaya itibar edilmemesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir. İnancım ve beklentim budur. Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur. Bir olursak, yardımlaşma ve dayanışmamızı diri tutarsak her engeli aşmamız mümkündür. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hükümetimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ayrıca, bütün sağlık personeline güven ve desteğinin tam olduğunu belirtti.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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