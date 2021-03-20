Bahçeli: "TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur."
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Bahçeli: "TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur."

20.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:11
Bahçeli:

Bahçeli: "TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur.

Bahçeli: "TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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