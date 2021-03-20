Bahçeli: "TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur."
20.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:11
Bahçeli: "TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur.
Bahçeli: "TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı