Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi...
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Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi...

20.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:11
Bahçeli:

Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır.

Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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