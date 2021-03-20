Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi...
20.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:11
Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır.
Bahçeli: "TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı