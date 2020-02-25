Bahçeli: "Son yıllarda Batı Avrupa'da yaygınlaşan ırkçı saldırılar kaygı verici boyutlara...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
25.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı ve konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA