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Bahçeli son hali! Devlet Bahçeli son hali nasıl?

Bahçeli son hali! Devlet Bahçeli son hali nasıl?
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Kalp kapakçığı operasyonunun ardından 2 ay sonra mesaisine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamından ilk karesi paylaşıldı. İşte, Bahçeli son hali! Devlet Bahçeli son hali nasıl?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından 66 gün aranın ardından ilk mesaisine başladı. Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28. yıldönümünde Beştepe'deki anıt mezarında andı. Bahçeli son hali! Devlet Bahçeli son hali nasıl?

DEVLET BAHÇELİ SON HALİ NASIL?

Bahçeli'nin Türkeş'in anıt mezarını ziyaretine, çok sayıda partili ve Başkanlık Divanı üyeleri de eşlik etti. "06 MHP 01" plakalı makam aracını, Türkeş'in mezarına yakın bir noktada durduran Bahçeli, sadece anıt mezarın giriş noktasından görüntülenmesine izin verdi. Bahçeli, mezarın başında kırmızı ve beyaz renkli karanfiller bıraktı.

Bahçeli son hali! Devlet Bahçeli son hali nasıl?

Ziyaretin ardından Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere mezarlık alanından ayrıldı. Bahçeli'nin makam aracına, parti üyeleri bozkurt işaretleriyle eşlik ederken "Hay Maşallah sana" şeklinde tezahüratlar yaptı.

"DURMA, İLERLE EVLATLARIN SENİNLE"

Vakfın açılışının ardından Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geçti. Yolda, kendisine eşlik eden kalabalık, "Durma, ilerle evlatların seninle" ve "Hareketin lideri, Devlet Bahçeli" sloganları attı. Bahçeli, makam aracının camından bozkurt işareti yaparak partililerine selam verdi.

Bahçeli son hali! Devlet Bahçeli son hali nasıl?

MAKAM ODASINDAN İLK KARE

2 ay sonra mesaisine başlayan Bahçeli'nin makam odasından da ilk karesi paylaşıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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