Bahçeli: "(Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik) Anlaşılıyor ki bu reformlar acilen... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etmesi Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etmesi Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakması İbrikle mezara su dökmesi Ziyaretin ardından açıklama yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etmesi Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etmesi Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakması İbrikle mezara su dökmesi Ziyaretin ardından açıklama yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Kaynak: AA