Bahçeli: "(Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik) Anlaşılıyor ki bu reformlar acilen...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etmesi Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etmesi Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakması İbrikle mezara su dökmesi Ziyaretin ardından açıklama yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı...
24.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etmesi
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etmesi
Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakması
İbrikle mezara su dökmesi
Ziyaretin ardından açıklama yapması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.
Kaynak: AA