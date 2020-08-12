Bahçeli: "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez...
Bahçeli: "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır.
12.08.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:08
Bahçeli: "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA