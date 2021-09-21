Bahçeli: 'Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zamanki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür. - Haberler
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Bahçeli: "Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zamanki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bahçeli:

Bahçeli: "Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zamanki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür.

Bahçeli: "Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zamanki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür. CHP, Türkiye'nin egemenlik haklarını, tarih çıkarlarını sömürgecilerin bakış açısıyla ele alan bir çarpıklığın, bir hezeyanın pençesindedir." - ANKARA

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Haber: Bahçeli: 'Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zamanki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür. - Haberler
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