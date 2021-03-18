Bahçeli: "Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır"
MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı Kurultayın yapıldığı salon ve partililer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.
MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı
Kurultayın yapıldığı salon ve partililer
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. (4)
Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."
Bahçeli: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu