Bahçeli: "Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır"
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Bahçeli: "Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır"

18.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:54

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı Kurultayın yapıldığı salon ve partililer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı

Kurultayın yapıldığı salon ve partililer

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu. (4)

Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."

Bahçeli: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır."

Bahçeli: 'Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır'
Bahçeli: 'Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır'
Bahçeli: 'Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır'
Bahçeli: 'Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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