Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız

MHP lideri Bahçeli, Tbmm'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, 30 Ekim 2021'de 'İl İl Anadolu, Adım Adım 2023' temasıyla başlattıkları siyasi çalışmaları yurdun her köşesine yaygınlaştırdıklarını, bugüne kadar 40 ilde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım önde olacaklarını, hep daha ileriye bakacaklarını belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak muazzez ve muazzam bir siyaset ahlakıyla kenetlendik; milletimize, ülkemize, gelecek nesillere karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Bilhassa söylemek isterim ki; Cumhur İttifakı'nda çatlak, patlak olmaz ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varestedir. Cumhur İttifakı, geçmişle gelecek arasındaki köprüdür" dedi.

Bahçeli, parti olarak verdikleri sözleri unutmadıklarını belirterek, "24 Haziran seçimlerine giderken hazırlamış olduğumuz beyannamemizde neyi vaat etmişsek, arkasındayız. Mesela, 'Emeklilikte Yaşa Takılan' (EYT) kardeşlerimizin sorunu; bizim sorunumuzdur. Bütçe imkanları doğrultusunda kademeli geçiş uygulamasını dikkate alarak, geniş bir siyasi uzlaşma kapsamında EYT sorunu, TBMM'de çözülerek gündemden tamamıyla çıkarılmalıdır. Diğer yandan polislerimize, öğretmenlerimize, hemşirelerimize, imamlarımıza, uzman jandarmalarımıza, uzman çavuşlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi maksadıyla hükümete her desteği vereceğiz, her çalışmanın içinde olacağız. Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Aralık ayının ilk haftası toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyonun üzerinde bir zam belirlemesi, ekonomik zorluklara direnen kardeşlerimizin yüreğine su serpmesi MHP'nin samimi çağrısıdır" dedi.