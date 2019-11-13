13.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:14

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, hatta peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye'ye haksızlık ve hayasız ithamdır." - ANKARA

Kaynak: İHA