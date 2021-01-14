Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir."
14.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:38
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir.
Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık