Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir."

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir.