Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir."
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Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir."

14.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:38
Bahçeli:

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir.

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek için yaptığı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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