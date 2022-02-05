Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
AA, Fatih Erdoğan - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." dedi.