Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" - Haberler
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Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

AA, Fatih Erdoğan - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." dedi.

Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

AA / Fatih Erdoğan - Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, Politika, Haber

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