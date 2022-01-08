Bahçeli: ' Sandık' diyorsanız 2023'ün Haziran ayını bekleyeceksiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, sanki bağ bağışlar gibi 'Sokağa çıkmayacağız' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, geçiniz bu beylik lafları, bırakınız bu tantanaları. Sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar? ' Sandık' diyorsanız 2023 yılının Haziran ayını bekleyeceksiniz. Sokakta gelecek planlayanlar, buna pişman olacaklardır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun eğitim faaliyetlerinin tamamlaması dolayısıyla düzenlenen 16'ncı Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgınının her alanda olduğu gibi Siyaset ve Liderlik Okulu'nun çalışmalarını da aksattığını belirten Bahçeli, "2020 ve 2021 yıllarında bu sürecin malum ve meyus sonuçlarını hep birlikte yaşadık. İnsan ve toplum sağlığını muhafaza amacıyla sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemleri geride bırakarak bugünlere ulaştık. Elbette insanlığın maruz kaldığı salgın hastalık henüz hız kesmiş değildir. Kaldı ki yeni varyantıyla hayatımıza musallat olmayı sürdürmektedir. Biz sağlık altyapımıza, fedakar sağlık çalışanlarımıza güveniyoruz. Mahut hastalığın hayatımızdan sökülüp atılacağına inanıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasının ardından eğitimi tamamlayanlara sertifikalarını verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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