Bahçeli, Samsun'da Coşkuyla Karşılandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına' mitingi için geldiği Samsun'da partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Ankara'dan Samsun'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'un Sungurlu ilçesinde kendisini bekleyen partilileri selamladı. Partililerle bir süre görüşen Bahçeli, kendisini karşılayanlar arasında bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi. Bahçeli, daha sonra Samsun'a hareket etti. MHP Lideri Bahçeli, Samsun'da da sevgi gösterileri arasında karşılandı. Samsun-Ankara karayolu şehir girişinde MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ve partililer tarafından çiçekler verilen Bahçeli, daha sonra miting için Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

- Samsun