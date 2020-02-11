Bahçeli: 'Şam'a girmeyi planlamalı, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad'
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Bahçeli: 'Şam'a girmeyi planlamalı, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında "Türk milleti, gerekirse artık başka bir seçenek de görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli. Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad" dedi.

11.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:00
Bahçeli: 'Şam'a girmeyi planlamalı, yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad'

Milliyetçi Hareket Partisi () Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti, gerekirse artık başka bir seçenek de görülmezse 'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli. Diyorum ki yansın , yıkılsın , kahrolsun Esad." dedi.


MHP'nin grup toplantısında konuşan Bahçeli gündemle ilgili konuları değerlendirdi. Bahçeli, "Krizi çözmek için siyasi ve diplomatik temaslar aldatmadır, masaldır, oyalanmadır. Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'de ne de Türkiye'de huzur gelecektir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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