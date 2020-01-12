Bahçeli: "Şahsını davasının önüne çıkaranlarla değil, davasını öne çıkaranlarla sonuna kadar...
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Bahçeli: "Şahsını davasının önüne çıkaranlarla değil, davasını öne çıkaranlarla sonuna kadar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

12.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:52
Bahçeli:

MHP Genel Başkanı 'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçeli: "Şahsını davasının önüne çıkaranlarla değil, davasını öne çıkaranlarla sonuna kadar...
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