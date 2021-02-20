Bahçeli: "PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları isabetli bir teşhistir."
20.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:52
Bahçeli: "PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları isabetli bir teşhistir.
Bahçeli: "PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları isabetli bir teşhistir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven