Bahçeli: "PKK'nın dümen suyuna kapılmış, HDP'nin kanlı eşiğine yatmış, CHP'nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere haram şantiyesi kurmuş bir...
10.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:31
Bahçeli: "PKK'nın dümen suyuna kapılmış, HDP'nin kanlı eşiğine yatmış, CHP'nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere haram şantiyesi kurmuş bir zihniyetin İYİ olması, balığın kanat takıp uçması kadar absürt ve ahmakça bir beklentidir.
Bahçeli: "PKK'nın dümen suyuna kapılmış, HDP'nin kanlı eşiğine yatmış, CHP'nin ufak kopyası haline gelmiş, belediyelere haram şantiyesi kurmuş bir zihniyetin İYİ olması, balığın kanat takıp uçması kadar absürt ve ahmakça bir beklentidir. İP'in yönetimi, Türk siyasetindeki kokuşmadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı