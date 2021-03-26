MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret
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MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MHP lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Olağan Büyük Kurultay'da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Bahçeli, daha sonra kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek kabrine karanfil bırakarak dua etti.

Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere parti genel merkezine geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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