Bahçeli: "Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır"
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Bahçeli: "Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır"

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)

Bahçeli: 'Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır'
Bahçeli: 'Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır'
Bahçeli: 'Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır'
Bahçeli: 'Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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