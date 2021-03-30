Bahçeli: "Partimiz çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bırakmıştır"
Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye gelişi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk