Bahçeli, parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor
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Bahçeli, parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor.

28.02.2020 00:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:45
Bahçeli, parti genel merkezinde gelişmeleri takip ediyor

Genel Başkanı , ile ilgili gelişmeleri parti genel merkezinde kurmaylarıyla birlikte takip ediyor.

MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız, saat 23.00 itibarıyla genel merkezde gelişmeleri takip etmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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