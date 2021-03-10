Bahçeli: "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak...
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Bahçeli: "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak...

10.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:37
Bahçeli:

Bahçeli: "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır.

Bahçeli: "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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