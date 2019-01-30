Bahçeli, Özhaseki'yi Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir." dedi.

Bahçeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli ve Özhaseki açıklama yaptı.

Yaklaşık 61 gün sonra Türkiye'de önemli bir seçimin gerçekleştirileceğini belirten Bahçeli, mahalli idareler seçimlerinin her dönem için önemli, anlamlı olduğunu ancak bu seçimin daha farklı bir önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, uygulanabilirliğini sürekli kılmanın, faaliyetlerini yoğunlaştırmanın, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde kararlı olmalarını sağlamanın çok yakın bir tarihte yapılacak mahalli idareler seçimleriyle millet iradesi nezdinde bir kez daha test edileceğini kaydeden Bahçeli, bu test sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok daha güçlü, kalıcı, istikrar sağlayıcı bir yönetim şekli olacağını söyledi.

Bu kapsamda siyasi partilere başarılar dileyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşması sırasında başlatılmış olan Yenikapı ruhu, Cumhur İttifakı anlayışı süresi içerisinde MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de bir gönül birliği, sağduyu birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Sayın Özhaseki'dir ve milliyetçi camia bütün kurum ve kuruluşlarıyla, davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla Sayın Özhaseki'nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir. Ben inanıyorum ki 1 Nisan aynı zamanda Türkiye'de mahalli idareler seçimlerin başarısıyla sonuçlanırken, Ankara da değerli bir yönetime kavuşarak Sayın Özhaseki'nin başkanlığında bir güzel hizmet sürecini sürdürecektir. Allah kendilerine yardımcı olsun, başarılar diliyorum."

Konuşmasının ardından, "TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığından istifa etme" kararının sorulduğu Bahçeli, Yıldırım'ın, Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde, AK Parti yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olarak sunulduğunu hatırlattı.

"Kara propaganda yapılıyor"

Adaylıklarla ilgili müracaatın kesinleştiği bir süreç doğmadan bazı çevrelerin geçmişteki alışkanlıklarla sürekli hem adayı hem de seçimleri şaibe altında bırakabilecek söylemler kullandığını, televizyonlarda düzenlenen toplantılarda kara propaganda yapıldığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Meclis Başkanımız televizyon konuşmasında çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur. '18 Şubat'ta adaylık müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimden istifa edeceğim ve belediye başkanlığı çalışmalarına hız vereceğim' ifadesini kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli bir davranıştır. Çok propagandanın tesiri altında kalmayan, sağlam bir iradedir. Onun için bu düşüncesine hep beraber saygı duymalıyız. Bundan sonra aday olup olmayacağı, olması hukuki midir değil midir, Anayasaya uygun mudur değil midir tartışmalarına son vermek gerekir. Böyle bir durumda anlaşılıyor ki Şubat'ın 18'inde Sayın Meclis Başkanımız İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olarak görevini sürdürebilmesi için gerekli olan hukuki adamı atmış ve Meclis Başkanlığı sorumluluğunu yine bir başka kardeşimizin yönetimine bırakabileceği anlayışını ortaya koymuştur."

"Yıldırım sonrasında Meclis Başkanı adayının kim olacağının" sorulduğu Bahçeli, "Bu aday olup olmama, Meclis Başkanlığı görevine devam etsin etmesin tartışmalarının bir başka boyutuyla tahrikine sebebiyet veren bir sorudur." karşılığını verdi.

"AK Parti'nin adayı Meclis Başkanı olacaktır"

Adalet ve Kalkınma Partisinin TBMM'de milletvekili sayısı olarak en çok milletvekiline sahip bir parti olduğunu anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hangi turda gerçekleştirirse gerçekleştirsin Adalet ve Kalkınma Partisinin ortaya koymuş olduğu aday Meclis Başkanı olacaktır. Geçmişte Binali Yıldırım'a destek verirken aday çıkarmamayı düşünmüştük, şimdi aynı süreç devam ederken, Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur. Bu kadar net ifade ediyoruz. Ne demektir bu? Adalet ve Kalkınma Partisinin Mecliste Binali Yıldırım Bey'den boşalan yere Meclis süresi içerisinde başkanlık yapacak bir AKP'li kardeşimizi öneriyorsa, MHP Cumhur İttifakı'nın dışında hukuki zeminde de bunun bir hak olduğunu görüyor ve aday çıkarmadan kesin desteğini sunacaktır."

"HDP'nin bazı illerde aday çıkarmamasını ve AK Parti'li Orhan Miroğlu'nun 'HDP ile iş birliği meşrudur' sözü var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Bu, zillet ittifakının karanlıkta göz kırpmasıdır. Mesele anlaşılmıştır. Millet nezdinde de netleşmiştir, tartışmaya da gerek yoktur." dedi.

Özhaseki'nin açıklaması

Özhaseki de Bahçeli'nin ziyaretinden memnuniyet, onur duyduklarını belirterek, seçim sonuna kadar tüm MHP'lilerle hareket ettikleri gibi, daha sonraki yönetimlerinde de aynı birlikteliği sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Bu seçimin, Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi belediye seçimi olmanın ötesinde başka anlamlar da taşıdığına işaret eden Özhaseki, "Bu seçimde hep birlikte gayret edeceğiz, uğraşacağız. Sonra da inşallah Ankara'da şeffaf, adil, dürüst bir belediyecilik örneği ortaya koyacağız. Bunu da hep birlikte sağlayacağız. Bu anlamda değerli Genel Başkanımızın ziyareti bizlere güç vermiştir, onur katmışlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan, Bahçeli'nin gelişinden önce, Seçim Koordinasyon Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin tokalaşırken çekilen fotoğrafları asıldı.

Bahçeli'ye ziyaretinde MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya, Feti Yıldız, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu ve Emin Haluk Ayhan ile Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş de eşlik etti.

Kaynak: AA