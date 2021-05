MHP lideri Bahçeli: "1 Mayıs'ı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize haksızlıktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, "Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle emekçilerimizi gönülden selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, emeğin insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değer olduğunu belirterek, "Emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlığından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğinden ahlaki ve manevi temelde bahsedilemez. Emek insandır" değerlendirmesini yaptı.

"Zahmetsiz rahmet olmaz" sözüne atıf yapan Bahçeli, zahmete katlanıp rahmeti hak edenin temiz ve duru emek olduğunu ifade etti. Bahçeli, alın teriyle elde edilmiş kazancın hem helal hem de kutsal olduğunu bildiğini ve inandığını aktardı.

"Emeği sırf ekonomik kategoriye indirgemek, teorilerle izah etmek, mübadele ve mücahede çerçevesinde ele almak bir tarafı eksik bırakacaktır" diyen Bahçeli, emeğin emekçiyle anlamlı ve bütün olduğunu aktardı. Bahçeli, emeğin manevi yönünün en az maddi yönü kadar önemli olduğunu ve emeğin hayatın dengesi ve dinamiği olduğunu ifade etti.

"1 Mayıs'ı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize haksızlıktır"

Bahçeli, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir. Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusudur.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir. Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır."

"Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir" diyen MHP lideri, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini ifade etti.

"Emek erdemdir, ekmektir, rızıktır, nimettir"

Beden, kol ve kafa gücüyle çalışan her emekçiyi, her işçiyi hasretle kucakladığını kaydeden Bahçeli, "Emek erdemdir, ekmektir, rızıktır, nimettir. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle geleceği inşa eden, bu şuurla hayatını kazanan fedakar emekçilerimize. Rabbim işlerini kolay etsin. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: 'Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık' Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç kimse yalnız değildir" açıklamasını yaptı. - ANKARA

