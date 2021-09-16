MHP Lideri Bahçeli: 'Bu nasıl bir seviyesizliktir?' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Lideri Bahçeli: "Bu nasıl bir seviyesizliktir?"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Zillet ittifakı cumhurbaşkanı adayının izi sürülürken ayıplı ve ahlaken ağır kusur içeren bir strateji takip edilmektedir.

MHP Lideri Bahçeli: "Zillet ittifakı Cumhurbaşkanı adayının izi sürülürken ayıplı ve ahlaken ağır kusur içeren bir strateji takip edilmektedir. CHP, HDP, İP Genel Başkanlarıyla iki büyükşehir belediye başkanının devamlı surette telaffuz edilmesi bu sıfatları taşıyan zatları parlatma girişimidir."

"Milletimiz hep aynı şeyleri dinlemekten, hep aynı ezberlerin tekrarından ileri düzeyde rahatsız ve memnuniyetsizdir. Türkiye'nin başka işi gücü kalmadı da zillet ittifakı adayının kimliği ve kim olacağı meselesi mi tek gündem konusu oldu? Bu nasıl bir seviyesizliktir?"

" 'O mu olacak? Bu mu olacak? Şu mu olacak?' sorularına cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir. Kuklacıya değil de kuklaya baktırmak için kuyruğa giren bozuk zihniyetler yaş tahtaya basmışlardır. Siyasi kalpazanlar ve milli irade kaçkınları suçüstü basılmıştır."

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

Bulgaristan'da erken genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım'da yapılacak

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6. Anadolu Medya Ödülleri' töreninde konuştu: (2)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde konuştu: (2)

 İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere neden oldu

İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere neden oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Eser Yenenler Berfu Yenenler
Spor Cristiano Okan Buruk Fatih Terim Halis Özkahya Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MHP Lideri Bahçeli: 'Bu nasıl bir seviyesizliktir?' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 18:33:57. #1.11#