Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi (2)

BAHÇELİ, ÖĞRENCİ ANNELERİNE SESLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter paylaşımlarına getirilen kısıtlamanın ardından, yazılı açıklama ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine seslendi.Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum: Muhterem analarımız, evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline, ne de onun bunun keyfine bırakmayın"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı