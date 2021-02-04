Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi (2)

04.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:24
Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi (2)

BAHÇELİ, ÖĞRENCİ ANNELERİNE SESLENDİMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter paylaşımlarına getirilen kısıtlamanın ardından, yazılı açıklama ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine seslendi.

BAHÇELİ, ÖĞRENCİ ANNELERİNE SESLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter paylaşımlarına getirilen kısıtlamanın ardından, yazılı açıklama ile Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine seslendi.Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum: Muhterem analarımız, evlatlarınıza siz sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline, ne de onun bunun keyfine bırakmayın"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ali Sunal Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 20:24:24. #1.15#
title