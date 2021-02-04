Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi
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Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi

04.02.2021 19:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:02
Bahçeli'nin Twitter paylaşımlarına kısıtlama getirlildi

MHP Genel Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere verdiği tepki nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter tarafından kısıtlama getirildiğini duyurdu.

MHP Genel Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere verdiği tepki nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter tarafından kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli, terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir. Okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel Başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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