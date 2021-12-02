Bahçeli'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan manidar yanıt: Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?

Mhp lideri Devlet Bahçeli'ye partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından Ankara'daki Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma programında çıkan kavga sorulmuştu.

BAHÇELİ'DEN YAVAŞ'A TEHDİT GİBİ SÖZLER: ARDINDA BİR ÜLKÜCÜ NEFES VARDIR

Kavgadan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Bahçeli, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" ifadesini kullanmıştı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidine ilk tepki CHP'den gelirken, İYİ Parti ve muhalif diğer siyasetçiler de onları izledi. Akşener, "O sandık elbet milletin önüne gelecek. Millet nefesi de gösterecek size iradeyi de" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: SİYASİ AÇIKLAMALARA YANIT VERMEYECEĞİM

Yavaş da Bahçeli'nin sözlerine, "Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim" şeklinde karşılık verdi.

"VAKIFLA İLGİM YOK, BİR BELEDİYE ÇALIŞANI ORADA GÖREVLİ"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş bir açıklama daha yaparak şunları söyledi: "Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?"

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