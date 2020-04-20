Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı
Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, evde oklavayla hamur açtığı anlara ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
20.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:59
Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, evde oklavayla hamur açtığı anlara ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, resmi Twitter hesabı üzerinden oklavayla hamur açtığı anların görüntüsünü paylaştı.
"Evde kalınca"
Fikret Hayali, paylaşımına, "Evde Kalınca. Ata Dede Mesleği..." notunu da düştü.
Kaynak: İHA