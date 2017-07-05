Bahçeli'nin Sert Çıkışına Kılıçdaroğlu Twitter'dan Cevap Verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Adalet Yürüyüşü'ndeki görüntülere ilişkin eleştirilerine CHP Lideri'nden cevap gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kişiye göre adalet olmaz. Adaletin evrensel normları vardır. Adil bir düzende yaşamak, insanların tümünün, insan olmaktan doğan hakkıdır" dedi.