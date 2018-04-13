Bahçeli'nin Miraç Kandili Mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayarak, " Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor. Bu itibarla birliğimizin, beraberliğimizin, sükunet ve selametin miracına milletçe ulaşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı Miraç Kandili mesajında, mübarek bir gecenin feyziyle dolunduğu, mucizevi bir yükselişin fikriyle coşulduğu, muhteşem bir hal ile muhterem ve müstesna bir hadisenin faziletiyle hemhal olunduğu, vecd ile duaların edildiği ve miracın şan ve şerefine layık olabilmenin mücadelesinin verildiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, "Aziz Peygamberimizin, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya, Rabbimizin sonsuz kudret, eşsiz merhamet, sınırsız rahmetiyle müşerref olduğu hidayet ve hikmet yolculuğu elbette insanlık için aşılamayacak ufuk, almasını bildikten sonra büyük bir derstir. Böylesi bir yolculuk ne görülmüş ne görülecek, ne duyulmuş ne de duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, miracın, insanın aklıyla yorumlayamayacağı ancak gönül ve kalp gözüyle idrak edip, imanla kabulleneceği manevi bir çığır, mutlak bir hakikat, ebedi bir yükseliş ve ezeli bir sıçrayış olduğunu ifade etti.

Ortadoğu'nun kaynadığını, komşu coğrafya ve ülkelerin küresel emperyalizmin kamçı darbeleriyle, kahredici güç, çıkar ve nüfuz mücadelelerinin altında ağır kanama geçirdiğini belirten Bahçeli, bu nedenle huzur, istikrar ve barışın miracına ulaşma dileğinde bulundu.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye her yönden kuşatılıyor. Bölgesel ve küresel tehditler bekamızın hisarlarına devamlı çarpıyor. Düşman emeller düşmemizi, adeta teslimiyete razı olmamızı dayatıyor. Bu itibarla birliğimizin, beraberliğimizin, sükunet ve selametin miracına milletçe ulaşmayı temenni ediyorum.

Twitter'dan rest çekenler, füze diliyle konuşanlar, sürekli elleri silaha gidenler varken paylaşmanın, kardeşliğin, sımsıkı sarılmanın, milli bir kucaklaşmanın miracına Türk milleti olarak vasıl olmayı ümit ediyorum.

Hüzünlü Mescid-i Aksa'nın ablukadan kurtulması, mukaddesatımıza örtülü savaş açanların oyunlarının bozulması için Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'nin mirasıyla kutlu bir dirilişe, kalıcı bir dirence kademe kademe yükselmesini arzuluyorum.

Aziz Türk milletinin, İslam dünyasının Miraç Kandili'ni dua ve en halisane duygularımla kutluyor, Allah'tan daimi saadet ve nice manevi güzellikler diliyorum. Üzülmeyin, Rabbim inananlarladır, dert etmeyin Allah bizimledir."