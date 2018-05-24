Bahçeli'nin Israrı Devam Ediyor! MHP'nin Seçim Beyannamesinde Genel Af Var

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af ısrarı bu kez seçim beyannamesine yansıdı. MHP'li kaynaklar af için seçim sonrasını işaret ederek, iki bayram arasında kader mahkumlarını sevindiren bir haber çıkabilir yorumunda bulundular.

4 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin seçim beyannameleri de neredeyse tamamlandı. MHP'nin hazır olan ve bugün matbaaya giden beyannamesinde af konusu da yerini alıyor.

SEÇİM VAADİNDE DE AF VAR

CNN Türk'ten Dicle Canova'nın haberine göre; MHP seçim beyannamesinde Türkiye'ye 'genel af' vaadinde bulunacak. Kader mahkumlarına dönük af önerilecek. "Yeni bir sisteme geçiliyor, neden olmasın. Yeni bir afla başlayabilir. İki bayram arası bir af olabilir" denilecek.

KABİNE AÇIKLAMASI

MHP'li kurmaylardan kabine ile ilgili de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bahçeli 6-7 bölgesel miting planlıyor. 'Kabineye girer miyiz?' konusu 25 Haziran ve sonrasının meselesi" ifadeleri kullanıldı.

BAHÇELİ, ÇAKICI'YI ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün tedavi gören Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etti. Devlet Bahçeli'nin ziyaretine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı. Bahçeli, çok konuşulan af önerisiyle ilgili açıklamasında Alaattin Çakıcı'nın da adını geçirmişti